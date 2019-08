Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care in timp ce era internat in Spitalul de Psihiatrie Sapoca a omorat cinci bolnavi si ranit alti opt, cu un stativ pentru perfuzii, nu a putut fi audiat, marti, de catre anchetatori, intrucat a intrat din nou in sevraj. Surse apropiate anchetei au declarat, marti seara, ca audierea care ar…

- Marian și Iulian, cei doi oameni ai legii care l-au prins pe criminalul de la Sapoca in timp ce iși infaptuia planul diabolic. Polițiștii i-au salvat viața paznicului de la instituția medicala chiar in momentul in care l-au surprins pe inculpat asupra sa. Cum l-au prins polițiștii in fapt și ce avea…

- Arma crimei - un suport pentru perfuzii Un barbat internat la spitalul de Psihiatrie din Sapoca a atacat, sambata noapte, mai multi pacienti din doua saloane. Patru dintre acestia au murit, iar alti noua au fost raniti, dintre care unii se afla in coma. Atacul a avut loc sambata noapte, intre orele…

- In plin scandal privind cazul de la Caracal, un alt eveniment nefericit atrage atentia asupra erorilor din sistemul medical. La Spitalul Sapoca din Buzau, unde, sustin sindicalistii, numarul personalului este insuficient, un barbat de 38 de ani a ucis patru persoane si a ranit alte noua, cu un stativ…

- Barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal, Gheorghe Dinca, a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie. Potrivit unor surse medicale, barbatul suferea de mai multe tulburari de comportament, unele aparute in urma consumului de alcool.

- Gheorghe Dinca, autorul oribilelor crime de la Caracal, este audiat in prezent la Craiova. Acesta a fost preluat in cursul nopții din Caracal și dus la audieri.Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu și-a recunoscut faptele, deși in curtea imobilului in care locuia a fost gasit un butoi cu resturi…