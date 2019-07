Criminalul de la Făget, reținut Suspectul in cazul care a pus pe jar polițiștii din Timiș, prins dupa aproape 15 ore de la crima din parcul din Faget, a fost reținut pentru 24 de ore. Masura a fost luata de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Tanarul de 33 de ani va fi prezentat, in cele […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

