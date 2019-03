Criminalul de la Christchurch a călătorit în Bulgaria şi a ajuns în România. Sofia a deschis o anchetă Atacatorul in varsta de 28 de ani, care a ucis cel putin 49 de persoane si a ranit alte 48 in atacul armat asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch pe care l-a transmis live pe internet, e efectuat un sejur in Bulgaria in perioada 9-15 noiembrie 2018, a precizat procurorul general al Bulgariei, Sotir Tatarov.



A fost deschisa o ancheta pentru a determina daca ''versiunea sa, conform careia el dorea sa descopere situri istorice si sa studieze istoria tarilor balcanice, este corecta sau daca el avea alte scopuri'', a explicat oficialul bulgar.



La randul sau,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au anuntat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei calatorii efectuate in noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a doua moschei in Noua Zeelanda, care dupa vizita in Bulgaria a plecat in Romania si apoi in Ungaria, informeaza…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- Timișenii și nu numai sunt invitați sa ia parte la festivalul de vin VINOFEST – Varșeț 2019, eveniment devecnit tradițional in Banatul de dincolo de granița. Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de vin VINOFEST – Varșeț 2019, care sarbatorește tradiția viticola a zonei, se va desfașura…

- Romania are cea mai mica pondere in PIB a indatorarii gospodariilor, sub 15%, potrivit unui raport inclus in publicatia electronica Focus on European Integration Q1/19 al Oesterreichische Nationalbank (Banca Nationala a Austriei). Totodata, insa, are si cea mai ridicata pondere a gospodariilor…

- Peste 80 de apicultori din Romania, Serbia, Ungaria și Croația și-au anunțat prezența la cea de-a IX-a ediție a Targului Apicol de la Ghiroda, care va avea loc in zilele de 9 și 10 martie. In cadrul evenimentului vor fi prezentate utilaje apicole de ultima generație și se vor comercializa…

- Primaria Timisoara deruleaza un proiect care are ca scop promovarea patrimoniului cultural evreiesc din municipiu, printre care se numara si trei sinagogi construite intre 1864 si 1910. Proiectul a fost numit "Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region"…

- Nationala de polo a României a suferit marti, pe teren propriu, a treia înfrângere din grupa D a preliminariilor europene ale Ligii Mondiale, scor 7-11, cu campioana mondiala en-titre, Croatia, informeaza News.ro.Anterior, tricolorii au pierdut tot cu Croatia, scor 4-17, si cu…

- Vladimir Putin acuza Occidentul ca destabilizeaza Balcanii, reluând o critica frecventa a Vestului fața de Rusia, într-un interviu acordat presei sârbe înaintea unei vizite oficiale la Belgrad, scrie AFP."În ceea ce privește situația din Balcani, politica Statelor…