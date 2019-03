"El doreste sa-si asigure propria aparare in aceasta ancheta", a declarat avocatul Richard Peters, care initial l-a asistat pe Tarrant, inculpat sambata pentru omucidere.



Brenton Tarrant, 28 de ani, fascist si rasist autoproclamat, a crescut la Grafton, dar a calatorit foarte mult in strainatate in ultimii zece ani. De cativa ani, locuia in Noua Zeelanda, la Dunedin, la 300 de kilometri sud-vest de Christchurch. Luni, ministrul australian de interne, Peter Dutton, a declarat ca suspectul a petrecut numai 45 de zile in Australia in ultimii trei ani si nu figura pe nicio lista de supraveghere…