- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, in cadrul careia a subliniat ca Romania ramane un partener solid și de incredere al SUA, iar continuarea parteneriatului strategic dintre cele doua parți…

- Procurorul general american, William Barr, a declarat ca Robert Mueller, care a condus ancheta privind interferența Rusiei in alegerile din 2016, ar fi putut lua o decizie in sensul obstructionarii justitiei de catre președintele Donald Trump, dar a ales sa nu faca acest lucru, potrivit Reuters preluat…

- Cei 12 elevi ai Colegiului National de Informatica „Grigore Moisil” au plecat, la sfarsitul saptamanii trecute, spre Statele Unite ale Americii, unde are loc etapa finala a concursului American Science Computer League. In acest an, competitia se desfasoara in New Jersey, iar costul deplasarii…

- Președinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a declarat joi ca procurorul general William Barr a savarșit o infractiune, acuzandu-l ca a mintit atunci cand a depus marturie in fața Congresului, transmite CNN, potrivit Mediafax."Procurorul general al Statelor Unite ale Americii nu a spus…

- Procurorul general William Barr a renuntat miercuri la a mai depune marturie în fața Camerei Reprezentanților cu privire la modul în care s-a ocupat de ancheta lui Robert Mueller, care a provocat tensiuni între președintele american Donald Trump și democrații din Congres, relateaza…

- „Avem un robot bun si o echipa nemaipomenita. Sunt 159 de echipe in competitie, dar asta nu ne descurajeaza – mergem cu gandul la premiu”, spune coordonatorul echipei, profesorul de fizica Mircea Nistor. Omul, care in 2018 impreuna cu elevii sai, a adus Romaniei aurul la robotica din Mexic spune…

- Rusia ar fi fericita ca relatiile sale cu Statele Unite ale Americii sa se imbunatateasca, a asigurat luni presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara rusa), Konstantin Kosaciov, citat de Reuters, dupa publicarea in SUA a unei sinteze a anchetei efectuate…