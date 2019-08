Stiri pe aceeasi tema

- Detalii de ultim moment despre cazul Luizei Melencu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o, la Caracal. Anchetatorii au mers astazi acasa la parintii fetei pentru a ridica mai multe haine si fotografii, potrivit Antena 3.

- Un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dinca i-a sunat pe parinții Luizei Melencu, fata de 18 ani sechestrata in luna aprilie, a fost gasit de anchetatori, a declarat avocatul familiei. Avocatul Tonel Pop spune ca pe langa cele trei telefoane gasite in locuința lui Gheorghe Dinca a fost gasit și…

- Procurorii au chemat familia Luizei Melencu la audieri. Avocatul Tonel Pop a declarat ca, din declaratiile date in cadrul anchetei, familia adolescentei a fost sunata de mai mulți indivizi, pentru a fi „amagita”.

- Criminaliștii care fac cercetari in locuința lui Gheorghe Dinca au gasit mai multe haine de dama și urme de sange pe lenjerie și pantaloni care ii aparțin lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Cu toate acestea, nu exista nici acum indicii clare care sa arate ca fetele au fost acolo in casa.…

- Se pare ca anchetatorii au gasit telefonul de pe care a fost apelata familia Luizei, dupa dispariția fetei, potrivit Antena 3. Atunci, familiei Luizei Melencu i se spunea ca fata se indreapta spre Elveția. Telefonul de pe care a fost apelata familia fetei care a disparut din 14 aprilie a…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut in aprilie in Caracal și despre care Gheorghe Dinca a spus ca ucis-o, a declarat vineri la Antena 3, aflat langa anchetatorii care au inceput perchezițiile la 'casa groazei', ca ar trebui sa se verifice și daca nu cumva animalele din…

- Echipe de criminalisti se afla vineri la locuinta din Caracal a lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu, cercetarile fiind reluate dupa mai multe zile in care nu a mai fost facut niciun demers in acest sens, imobilul fiind doar pazit de jandarmi.

- Gheorghe Dinca, arestat preventiv pentru trafic de minori și viol, a fost adus, sambata dupa-amiaza, cu o duba a Poliției, la domiciliul sau din Caracal. La fața locului s-au deplasat și polițiști BCCO. Pana sambata dupa-amiaza, anchetatorii au descoperit la percheziții un corp carbonizat, in curtea…