- Gheorghe Dinca este la momentul transmiterii acestei știri la Caracal impreuna cu anchetatorii care fac verificari la sange. Barbatul a fost adus in aceasta dimineața la Caracal dupa ce noaptea trecuta, la audieri, a spus din nou ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza.Urmeaza ca anchetatorii sa…

- Anchetatorii DIICOT au mers din nou la ”Casa groazei” din Caracal, unde, in prezența lui Gheorghe Dinca, sunt reluate cercetarile la fața locului. Investigatorii au sa sparga gropile betonate, potrivit digi24.ro. Testul poligraf de la sediul IGPR, la care urma sa fie supus Gheorghe Dinca, va fi amanat…

- Ziarul Unirea Noi descinderi in “casa groazei” din Caracal. Anchetatorii trebuie sa sparga betonul din gropile sapate de Gheorghe Dinca in curtea acestuia Criminalul din Caracal se intoarce, azi, la “casa groazei”, loc in care se presupune ca le-a ucis pe cele doua tinere. Anchetatorii urmeaza sa sparga,…

- Procurorii de la Crima Organizata reiau vineri cercetarile la casa din Caracal unde Gheorghe Dinca le-ar fi ucis pe cele doua tinere, urmand sa il duca si pe inculpat la fata locului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

- Oasele gasite in curtea criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, sunt umane si apartin unui copil. Conform unor surse din ancheta, specialistii au aflat ca oasele apartin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialistii care au expertizat ramasitele…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…

- Anchetatorii continua reconstituirea la fața locului in cazul crimelor de la Caracal. Curtea de Apel Craiova ar trebui sa judece azi contestația lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal, la decizia de arestare preventiva.

- Putin dupa ora 23.00, o autospeciala a Politiei a iesit din curtea unde locuieste Gheorghe Dinca, suspectul crimei din Caracal, masina in care se afla acesta fiind incercuita de jandarmi. Sute de protestatari au huiduit cand a iesit masina Politiei, dar si cand au iesit anchetatorii din curtea lui Dinca.…