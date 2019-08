Stiri pe aceeasi tema

- Conform Romania TV, din curtea casei monstrului din Caracal au fost ridicate, pana la aceasta ora, multe oase și mari bucați de carne. Nu se știe daca acestea sunt de origine animala sau de origine umana. se pare ca au fost ridicate zeci de probe, care au umplut mai mulți saci.INML a efectuat…

- Polițiștii și procurorii au verificat in amanunt, zilele trecute, curtea lui Gheorghe Dinca și casa acestuia. Surse apropiate anchetei ne-au precizat ca zilele trecute nu s-au gasit urme de sange in locuința lui Dinca.Citește și: INFIORATOR - Gheorghe Dinca le-a spus procurorilor DIICOT ca…

- Criminalistii au descoperit si ridicat alte fragmente osoase din curtea lui Gheorghe Dinca, potrivit unor surse din ancheta. Specialistii urmeaza sa analizeze probele si sa informeze daca oasele respective sunt umane. Anchetatorii au instalat mai multe corturi in curtea lui Gheorghe Dinca, operatiunea…

- Ziarul Unirea Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena…

- Oasele gasite in curtea criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, sunt umane si apartin unui copil. Conform unor surse din ancheta, specialistii au aflat ca oasele apartin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialistii care au expertizat ramasitele…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…

- Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferita de cea a procurorilor. Gheorghe Dinca dezminte ca Alexandra Maceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a facut in ziua in care fata a fost ucisa.