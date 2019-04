Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul austriacului de 48 de ani care s-a sinucis pe podul de la Maracineni. Soția acestuia, Geanina Heinz, crede ca acesta a comis gestul extrem in urma unei depresii ce i-a fost declanșata dupa moartea primei soții.

- Barbatul se afla la momentul disparitiei, pe 2 martie, la Antwerp, cu masina parcata in port. Ulterior nu a mai fost vazut. Toate hainele de schimb, actele, banii si telefonul mobil au fost gasite in camion. De atunci, autoritatile belgiene, cele din Romania si familia l-au cautat fara incetare. Barbatul…

- Un adolescent de 15 ani, elev in clasa a 8-a la Școala Gimnaziala Farcașești, județul Gorj, a disparut de acasa de joi, dupa ce mama lui i-a luat telefonul și nu i-a permis sa mearga la fotbal, pentru ca a avut rezultate slabe la simularea Evaluarii Naționale.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost dat disparut, la mijlocul acestei saptamani, dupa ce a fost inghitit de apele Lacului Cincis, o zona populara de agrement in apropiere de Hunedoara. Miercuri seara, acesta se afla la pescuit, in zona de la coada lacului de acumulare, iar la un moment dat undita…

- Cazul dispariției lui Marian Voicila a sensibilizat opinia publica. Aproape 30.000 de buzoieni au citit materialul prezentat, la inceputul acestei saptamani, de „Reporter Buzoian”, mobilizarea pentru gasirea sa fiind impresionanta. Cititorii au distribuit, au comentat și au incercat sa contribuie la…

- Polițiștii care cerceteaza spargerea locuinței socrului Antoniei, care a ramas fara ceasuri și bijuterii in valoare de aproximativ un milion de euro, au descoperit o legatura incredibila intre hoți și celebra actrița Monica Barladeanu.

- Au jefuit o femeie chiar in strada. Infractorii sunt doi tineri de 23 de ani, frați gemeni, originari din raionul Ocnița. Potrivit oamenilor legii, in timp ce victima, o femeie de 35 ani se intorcea acasa, la intersecția strazilor P.Ciaikovski cu E.

- Astazi in Moldova a nins, dar a si plouat. Si maine vom avea astfel de precipitatii. Meteorologii au folosit termenul de lapovița, pentru ca nu exista o traducere directa a fenomenului meteo "freezing rain" sau ploaie inghețata.