Criminalii ca Dinca si Marii Corupti – Puscarie si Munca Silnica pe Viata ! Din informatiile de pina acum, avem un Dinca din Caracal, om bogat, cu doua masini scumpe, casatorit de peste 40 de ani, cu 4 copii realizati, etc ! Un criminal nenorocit care a recunoscut doua crime ! Sigur sint mai multe ! Abia astept sa descopar trecutul acestui criminal satanist ! Sigur vom afla ca el a avut o pila, o protectie ! Caci daca era un om simplu, nu avea tupeul sa rapeasca tinere, sa le violeze si apoi sa le arda ca pe niste cirpe ! Sint psiholog, nu inghit asa ceva ! Individul cu ochi albastri sigur are un trecut conectat cu niste “baieti” ! Vom afla ! Dar ce este sigur este ca,… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

