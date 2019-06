Criminala de la metrou, păzită 24 din 24 - Gardieni îi sunt chiar colegele de celulă Magdalena Șerban, cea care la sfarșitul anului 2017 a ucis o tanara pe care a impins-o sub roțile metroului bucureștean și a incercat sa omoare o alta in același fel, este considerata un deținut periculos. De aceea, criminala, condamnata la inchisoare pe viața, este pazita zi și noapte de trei pușcariașe care, cu randul, fac planton in celula scrie Libertatea La Targșor, criminala imparte celula cu alte șase deținute. Toate sunt incarcerate la regim de maxima siguranța, fara drept de a parasi celula pentru ca fie au de ispașit pedepse mari pentru omor, fie au rapoarte de pedepsire. Singurele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

