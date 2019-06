Stiri pe aceeasi tema

- Magdalena Șerban, cea care la sfarșitul anului 2017 a ucis o tanara pe care a impins-o sub roțile metroului bucureștean și a incercat sa omoare o alta in același fel, este considerata un deținut periculos. De aceea, criminala, condamnata la inchisoare pe viața, este pazita zi și noapte de trei pușcariașe…

- "Mai usor este asa: cand nu e Soarele pe cer, este Jupiter", spun cei de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din Capitala. Astfel, Jupiter, Terra si Soarele vor fi pe aceeasi linie. Mai mult, doua zile mai tarziu, pe 12 iunie, Jupiter se va afla la cea mai mica distanta de Terra, la perigeu,…

- Aproape 3300 de moldoveni raspund astazi pentru ilegalitatile comise muncind pentru comunitate. La morga, la maturat sau la amenajat terenuri de joaca pentru copii, - asa sunt pedepsiti sa lucreze unii, dupa ce au incalcat legea.

- La un an de la omorul unui tanar de 28 de ani de langa Centrul comercial Atrium, unul dintre cei doi luptatori K-1, invinuiți de comiterea crimei, Mihai Pirgaru , se comporta de parca nimic nu s-ar fi intamplat. Dupa ce a fost eliberat din arest la domiciliu, acesta a revenit la antrenamente. Mai mult…

- Azi-noapte, Capitala a fost lovita de o furtuna electrica de proporții, care i-a sculat pe mulți bucureșteni direct din pat. Fulgere violente au brazdat cerul și au facut lumina ca in plina zi, iar trasnetele și tunetele au facut un spectacol audio.

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) au anunțat, miercuri, ca pentru un total de 110 școli din Capitala, cursurile vor fi suspendate inclusiv joi, in contextul vizitei Papei Francisc in Romania, care este așteptat sa soseasca in țara noastra vineri, 31 mai, potrivit…

- Pedepse mai dure pentru doi locuitori ai Capitalei, ambii recunoscuti vinovati de viol. Potrivit procurorilor, in primul caz, acuzatul de 31 de ani din comuna Truseni a violat timp de doua zile o femeie de 42 de ani.

- Mii de bucureșteni primesc un eco-voucher pentru a achiziționa o mașina noua. In cadrul programului dedicat exclusiv celor din Capitala, Primaria ofera 5.000 de astfel de vouchere. Primaria Capitalei a demarat “Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat…