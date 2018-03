Stiri pe aceeasi tema

- O biserica din 1820 din comuna Vultureni, monument istoric, facuta scrum noaptea trecuta Biserica ortodoxa din localitatea clujeana Faurnei, care dateaza din 1820, monument istoric, a fost distrusa in totalitate in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu. Incendiul a fost stins…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au trimis in judecata doua persoane, barbat și femeie, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Conform rechizitoriului, cei doi, in calitate de administratori la doua societați, nu au evidențiat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui șofer de 33 de ani, acuzat ca și-a dezmembrat Mercedesul pentru a ascunde un accident in urma caruia au fost raniți ...

- Documente noi legate de tentativa de asasinare a Reginei Elisabeta a II-a, din anul 1981, au fost publicate de serviciile secrete. Serviciile de informatii din Noua Zeelanda (SIS) au dezvaluit, in premiera, ca un adolescent a incercat sa o asasineze pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in anul…

- O femeie de 30 de ani, condamnata in 2015 pentru tentativa de omor, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova pentru comiterea infracțiunii de ultraj. Femeia este acuzata ca, pe cand era deținuta la ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat din comuna Bilca, prins in apropiere de Falticeni cu un autoturism Mercedes Benz in care transporta aproape 15.000 de pachete de tigari de contrabanda. Romica Constantin Mucea a fost trimis in ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat finalizarea cercetarilor intr-un caz de agresiune cu consecinte foarte grave, petrecut in vara anului trecut, in plin centrul Sucevei. Atunci, Alexandru Iulian Tablan, in varsta de 30 de ani, fiul fostului primar din Siret, Vasile ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au finalizat cu rechizitorii, pe parcursul anului trecut, 29 de dosare privind fapte de violenta si de mare violenta, adica fapte de omor ori tentative de omor. Mai mult, ultimul an a fost marcat de mai multe fapte cu totul iesite din comun, ...

- Barbatul atacat si taiat in zona gatului cu un ciob de sticla, in timpul agresiunii petrecute in 25 ianuarie, in parcarea unui bloc nelocuit din Zalau, a decedat in urma cu cateva zile pe patul de spital. Potrivit lui Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, anchetatorii…

- Un scandal sangeros a izbucnit intr-un club din Pestisani, un tanar fiind batut crunt de patru scandalagii, informeaza observator.tv. Potrivit politistilor, totul s-a intamplat pe 28 ianuarie, in jurul orei 2:30.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat care si-a ucis in bataie un consatean, in satul Dolhestii Mari, comuna Dolhesti. Crima s-a petrecut inainte de sarbatorile de Craciun de anul trecut, iar din ancheta politistilor si a procurorilor ...

- Vasile Ardelean, un salajean de 61 de ani, a fost arestat peventiv joi, 1 februarie, pentru 30 de zile, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat. Barbatul este acuzat ca in 25 ianuarie 2018, in jurul orei 18, a atentat la viata unui zalauan de 40 de ani, pe care l-a atacat cu un…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Petru Dumitriu, cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infracțiunii de violența in familie, raportat la infracțiunea de omor. Barbatul de 38 de ani din comuna Vulturesti si-a ucis soția si a…

- Joi noaptea spre vineri, in jurul orei 01.13, Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un incendiu izbucnit in urma unei explozii la o garsoniera dintr-un imobil situat pe Aleea Astrei din municipiul Zalau. Din primele cercetari efectuate, cauza probabila de incendiu a fost niste…

- Dosarul mortii unui adolescent de 16 ani, din comuna Ploscuteni, care a fost gasit mort intr-un sant de pe raza localitatii, la inceputul lunii septembrie a anului trecut, a ajuns in instanta. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus trimiterea in judecata a principalului suspect,…

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- Eliberat conditionat la propunerea unei comisii din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, un individ de 41 de ani, cunoscut oamenilor legii pentru apucaturile sale, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Nu este pentru prima data cand ajunge in boxa acuzatilor.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus in urma cu cateva zile trimiterea in judecata a celor doi indivizi care au omorat cu batele un barbat la Bucovat. Magistratii au inaintat judecatorilor rechizitoriul in care Rafael Isai Lupulescu si Alin Bujor Magu sunt acuzati de omor. Cei…

- Politistul din Simleu Silvaniei care si-a batut un coleg, marti, dupa o petrecere la un restaurant din localitate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, sub acuzatia de tentativa de omor, victima sa fiind internata in stare grava la un spital din Cluj Napoca.Decizia a fost luat…

- Politistul din Simleu Silvaniei care si-a batut un coleg, marti, dupa o petrecere la un restaurant din localitate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, sub acuzatia de tentativa de omor, victima sa fiind internata in stare grava la un spital din Cluj Napoca. Decizia a fost…

- Agentul de poliție Ioan Alin Onica este cercetat sub acuzația de tentativa de omor, el fiind reținut miercuri, 17 ianuarie, pentru 24 de ore. In cursul zilei de joi, 18 ianuarie, el va fi adus in fața judecatorilor Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, ne-a declarat…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s a mai prezentat la procese, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Alina Bica nu s a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata…

- Dupa cateva luni de cercetari in doua cauze de furt savarșite in Ip și Zalau, in cursul anului trecut, la doua societați comerciale, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au inaintat dosarele, vineri, 12 ianuarie, la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, cu propunere de declinare in…

- Magistratii Curtii de Apel Cluj s-au pronuntat, zilele trecute, in cazul politistului salajean Grigore Ciupe, trimis in judecata sub acuzatia de efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in scopul obtinerii…

- UPDATE: Mitropolia Ardealului a anuntat ieri, intr-un comunicat de presa, ca preotul Florin Adrian Butum, paroh in localitatea brasoveana Cincu, a fost suspendat in urma trimiterii sale in judecata de catre procurorii DNA pentru acuzatia de fraudare de fonduri europene. Permanenta Consiliului Eparhial…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta rechizitoriul dosarului trimis de DNA in instanța cu privire la concursul masluit de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Doi funcționari au fost trimiși in judecata, un al treilea funcționar și-a recunoscut vina, iar ministrul a fost salvat de urmarirea penala…

- La doua luni dupa ce trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta au fost trimisi in instanta, procurorii anunta despre noi detalii in acest dosar.

- Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, a anuntat luni DNA. (continuare) AGERPRES/(AS…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Sas Ionut-Bogdan si Libotean Alina, cu privire la comiterea infractiunii de santaj, Blaga Emil, la data faptei avocat in cadrul Baroului Maramures,…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Giurgiu au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a emis rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a unui agent de politie…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalului Valcea i-au trimis ieri in judecata pe primarul si fostul viceprimar ai comunei valcene Racovita, situata din nordul judetului, pentru abuz in serviciu in forma continuata si obtinerea unor foloase necuvenite pentru sine sau ...

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…

- Pe rolul Tribunalului Constanta pe data de 28.12.2017 a fost inregistrat dosarul nr. 8761 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia Contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind functionarii publici Legea Nr.188 1999 DC NR. 2352 30.06.2017; 2345 30.06.2017; 2346…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…

- Iftimie-Nicorici Marian, fost director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, fost director la SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamt, vor fi judecati pentru trafic de influenta de Tribunalul Neamt.

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani.Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații…

- Doi ofițeri din cadrul Politiei Rutiere Iasi au fost trimisi in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru instigare la abuz in serviciu, fiind suspectati ca au determinat doi agenti de circulatie sa nu aplice amenzi si puncte de penalizare unor soferi care circulau…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru tentativa de omor. Marcuș Marcela este acuzata ca a pus in pericol viața unui barbat dupa ce l-a injunghiat cu un cuțit. Agresiunea a avut loc in 12 noiembrie 2017. ”S-a reținut…

- Speranta Georgeta Ionescu fosta Munteanu , fost director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in prezent director general in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Oradea.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat trimiterea in judecata a fostului primar din comuna Baia pentru savarsirea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Este vorba de bani publici rulati in afacerile de familie ale lui Mihail Cirlan, care a fost primar la ...

- Fostul manager al Spitalului Clinic de Urgența Județean din Constanța a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Danuț Capațana se afla in stare de reținere iar procurorii spun ca acesta a pretins comisioane de la mai multe societați comerciale. Direcția Naționala Anticorupție a anunțat…

- Fostul director al Hidro Prahova, Dumitru Pantea, a fost trimis in judecata, luni, pentru luare de mita, dupa ce a facut un acord de vinovatie cu procurorii DNA. Potrivit anchetatorilor, Pantea a fost de acord cu doi ani de inchisoare cu suspendare. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Prahova.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat finalizarea anchetei si trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de contrabanda cu un prejudiciu de peste 90.000 de lei. Fapta de contrabanda a fost comisa tocmai in vara anului 2012, acum mai bine de cinci ani de zile ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Teodor-Emanuel Mironescu, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infracțiunilor de contrabanda și violare de domiciliu.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Mihai Nastasiu, recidivist, cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de omor.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, "victima, F.D.F., in ...