Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm de 33 de ani, de la subunitatea din Darabani a Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Botosani, este cautat de politisti, dupa ce miercuri dimineata a produs un accident rutier grav in centrul...

- "Baieții mei iși iau energia de la soare", spune Mohammed Hashim, tatal baieților. Medicii sunt uimiți de cazul fraților, care este unic in lume. Frații, in varsta de 11, respectiv 15 ani, sunt doi copii normali in timpul zilei, insa noaptea sunt incapabili sa se miște sau sa vorbeasca, scrie spynews.ro.…

- Marti 26 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 26 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material…

- Un tanar de doar 22 de ani, din Iasi, plecat la munca in Marea Britanie, si-a pierdut viata in aceasta tara intr-un accident stupid in care nu el a fost cel vinovat, iar mama lui cauta acum disperata bani ca sa-i aduca trupul in tara. Tanarul George Cristian Ciortan, absolvent al Liceului Sportiv, a…

- Un barbat a deschis focul asupra fostilor colegi dintr-o fabrica de langa Chicago. A omorat cinci oameni si a ranit cinci politisti. Atacatorul fusese concediat cu doar cateva ore inainte. El a fost omorat de politisti.

- Mai multi politisti din Vallejo, California au impuscat mortal un tanar, in varsta de 20 de ani, care dorme in masina sa parcata in fata Taco Bell, sambata seara, transmite The Guardian. Sase...

- Peste 50.000 de romani au pierdut lupta impotriva cancerului, in 2018! Cancerul va deveni principala cauza de deces la nivel global și cea mai importanta bariera pentru creșterea speranței de viața in secolul XXI. Estimarile arata ca, pana in 2040, se vor inregistra 27,5 milioane de cazuri noi de…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Botoșani, este cautat de polițiști de trei zile dupa ce a lovit grav cu mașina un barbat cu care se certase, apoi a fugit de la locul accidentului și a ascuns mașina in curtea parinților, transmite corespondentul MEDIAFAX.Polițiștii botoșaneni cauta de trei zile…