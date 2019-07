Crimele statului infractor Smecherie de borfasi! Dupa ce au modificat legile justitiei, diminuand toate pedepsele, pesedistii vor acum referendum pentru inasprirea pedepselor! Dupa ce au eliberat din inchisori criminali, violatori, pedofili si talhari, pesedistii cer acum castrarea chimica a infractorilor periculosi! Dupa ce au parazitat toate institutiile statului cu corupti, impostori, incompetenti, rude si alte caracude, PSD se arata ingrijorat de situatia din tara si anunta formarea unei (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

