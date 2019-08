Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Institutului National de Medicina Legala (INML) "Mina Minovici" a fost tinta unui atac informatic, sambata, nemaiputand fi accesat. In locul paginii de start a fost postat textul "Hacked by #X_v. Am doar cateva mesaje care as vrea sa fie ascultate", urmat de un mesaj de condoleante pentru familiile…

- Digi 24 a anunțat, vineri seara, ca anchetatorii au indicii despre trei victime ale lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal. Informația apare la scurt timp dupa ce surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza au declarat ca rezultatele testelor…

- Expertiza antropologica pe fragmentele osoase ridicate din casa din Caracal, unde Gheorghe Dinca le-ar fi ucis pe cele doua tinere, va fi finalizata vineri, au declarat pentru MEDIAFAX surse din cadrul Institutului Național de Medicina Legala (INML), expertiza genetica fiind in continuare in lucru.Surse…

- Potrivit surselor citate, Gheorghe Dinca a fost audiat din nou in noaptea de joi spre vineri de catre procurorii DIICOT, structura centrala, cei care au preluat ancheta, si, barbatul mentinandu-si declaratiile anterioare, in care a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete. Surse judiciare au declarat…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a fost dus, joi, de la Spitalul Penitenciarului Jilava la Institutul Național de Medicina Legala, pentru control medical. Acesta s-a plans ca a fost agresat de anchetatori și cere certificat medico-legal, anunța Antena 3, care citeaza…

- Joi dimineața, 1 august, Gheorghe Dinca a fost adus la IML, pentru expertiza psihologica, dupa ce a acuzat ca a fost batut de anchetatori. Evaluarea medico-legala psihatrica o vor face experții Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici”. Deocamdata nu s-a stabilit daca individul va fi…

- Profesorul Vladimir Belis, fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici” din Bucuresti, a declarat ca, din punctul sau de vedere, nu se vor gasi datele in vederea identificarii cadavrului Alexandrei și afirma ca are dubii „asupra realitații morții acestei fete”. Medicul legist,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.