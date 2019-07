Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta în cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența în serviciu în preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru Realitatea TV, surse judiciare.

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata si fapta de neglijenta in serviciu in preluarea si gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- DIICOT Craiova va extinde ancheta in cazul crimelor din Caracal cu privire la neglijenta in serviciu in preluarea si gestionarea apelurilor 112, au declarat surse judiciare. Ancheta este in rem. Reamintim ca raportul Ministerului de Interne a relevat ca politistul din Olt care a discutat cu Alexandra…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul Dinca Georghe pentru omor calificat, au anunțat procurorii DIICOT duminica seara. Anchetatorii au anunțat ca au gasit oase și dinți in cenușa din curtea sa.Procurorul-sef adjunct al DIICOT a citit un comunicat de la sediul DIICOT Craiova, in care existau…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…