- “Politia ucide” au scris protestatarii pe un perete al Ministerului Afacerilor Interne. Un pas mai in adancime fata de rodatul “Coruptia ucide”. De data aceasta, ucigasul sistemic are o fata mult mai bine definita. Este, intai de toate, o institutie a statului aflata in faliment moral. Mainile politistilor…

- Pentru cei care vor asculta discuția telefonica dintre Alexandra și polițistul de la 112, șocul va fi unul uriaș. Dialogul celor doi depașește limita suportabilului pentru orice ureche, insa pentru apropiații fetei e ceva inimaginabil

- Un fragment din stenogramele convorbirii dintre Vasilica Viorel Florescu, operator al Serviciului National de Urgenta - 112, si Alexandra au socat, astazi, publicul prin aparenta nepasare pe care acesta a manifestat-o fata de situatia fetei, indemnand-o sa ”nu mai tina linia ocupata”.

- Conducerea STS a prezentat, luni, în timpul audierilor din cadrul Comisiei de Aparare din Camera Deputaților informații importante despre modul în care autoritațile au acționat pentru salvarea Alexandrei, dupa apelurile disperate la 112. Astfel, prim-adjunctul STS, generalul…

- A aparut raportul MAI cu privire la tragedia din Caracal. Raportul detaliat inca nu a fost facut public, dar ajunge astazi la Viorica Dancila, iar maine va fi prezentat in CSAT. Conform primelor informații, polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu a solicitat…

- Noi detalii in cazul crimelor de la Caracal. Polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra, nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu i-a cerut detalii despre locul in care este sechestrata. Sunt primele informații din raportul preliminar facut de MAI in acest caz, potrivit Digi24.ro. Conform raportului,…

- MAI a sesizat Parchetul in urma verificarilor Corpului de Control in cazul crimelor din Caracal, cu privire la modul in care polițistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a tratat situația prezentata de adolescenta, transmite Mediafax.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre tinerele ucise la Caracal, a declarat ca politistul de la IPJ Olt caruia i-a fost transferat apelul la 112 n-a facut nimic sa o ajute pe tânara.