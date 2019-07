Stiri pe aceeasi tema

- „In institutiile din Romania nu mai avem profesionisti, ci doar purtatori de diplome”, este concluzia lui Mihai Untaru, fost ofiter de politie care a lucrat in sistemul de dispecerizare, dupa cazul celor doua adolescente ucise la Caracal. Polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra, una dintre victimele…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Rudele tinerelor sechestratem violate si ucise la Caracal continua sirul dezvaluirilor din noaptea de cosmar, ultima pe care a trait-o Alexandra: o vecina a auzit tipetele tinerei, a iesit sa le spuna politistilor, dar acestia n-au intervenit.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…

- Ziarul Unirea Demiteri in POLIȚIE, dupa crimele in serie de la Caracal. Polițiștii au așteptat cateva ore pana sa intre in locuința unde era sechestrata victima Demiteri in POLIȚIE, dupa crimele in serie de la Caracal. Polițiștii au așteptat cateva ore pana sa intre in locuința unde era sechestrata…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal, anuntand ca va cere o ancheta completa, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Seful statului a transmis ca „este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați,…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a scris pe Facebook ca "nu politistii sunt cei care au bruscat copilul minor" si ca este "evident" care a fost rolul acestora. "Dupa atitudinea corecta si fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma astept la o reactie asemanatoare si in cazul fetitei…