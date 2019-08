Crimele de la Caracal, preluate de DIICOT Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a dispus joi ca DIICOT - Structura Centrala din Bucuresti sa preia de la DIICOT Craiova dosarul privind uciderea celor doua adolescente la Caracal, fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva si resursele tehnice si umane necesare aflarii adevarului.…

- Rasturnare de situația in cazul Caracal. Ieri, șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca anchetatorii nu pot intra in casa lui Gheorghe Dinca cata vreme acesta nu este fața la cautari. Dinca a blocat ancheta DIICOT in casa sa, dupa ce in ultimele zile i-a fost rau. Mai mult, acesta va ramane inca o saptamana…

