Stiri pe aceeasi tema

- Toate aceste fragmente osoase vor fi trimise in laborator pentru a fi testate si comparate cu ADN-ul Luizei si Alexandrei. Tot in cursul acestei zile, anchetatorii cerceteaza cu atentie materialul extras din telefoanele, laptopul si aparatul de fotografiat al lui Gheorghe Dinca.

- Anchetatorii au gasit, luni, ramasite umane intr-o padure de langa Caracal, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax. Gheorghe Dinca participa la cautarile demarate de procurorii DIICOT…

- Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-o padure mai multe ramașițe umane despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, scrie Mediafax citand surse judiciare. Vom reveni Post-ul Mediafax:…

- Oasele gasite in curtea criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, sunt umane si apartin unui copil. Conform unor surse din ancheta, specialistii au aflat ca oasele apartin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialistii care au expertizat ramasitele…

- Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, ca in raportul preliminar al IML legiștii au scris ca ramașițele osoase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12-17 ani.NU exista pana acum nicio informație ca ramașițele ar aparține…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…

- Astfel, oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei de la Caracal. Mai mult, se pare și cenușa recoltata este foarte veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a…

- Surse apropiate anchetei desfasurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar, in acelasi timp, foarte vechi. Mai mult, se pare si cenusa recoltata este foarte veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuintei nu a…