Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei in care a locuit Alexandra a luat o decizie care ii vizeaza pe toți locuitorii din Dobrosloveni. Pe fondul crimelor din Caracal și a informațiilor șocante aparute in spațiul public.

- Localnicii din Dobrosloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, vor fi consiliati psihologic, miercuri, de catre o echipa de psihologi de la Bucuresti, potrivit primarului comunei, Gheorghe Tudorascu. O echipa de psihologi a fost la Dobrosloveni…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Presa internaționala relateaza pe larg despre eșecul poliției romane de a salva viața Alexandrei, tanara de 15 ani care a fost rapita și ucisa in Caracal, dupa ce adolescenta a sunat de trei ori la numarul de urgențe 112. Jurnaliștii relateaza despre protestele care au avut loc la București și despre…

- In comuna de unde provine Alexandra, fata rapita in Caracal, nu exista Poliție dupa ora 16.00, iar postul e inchis și in weekend. In caz de nevoie, oamenii suna la 112, iar un echipaj poate ajunge și in aproximativ 30 de minute de la apel, susține primarul din Dobrosloveni.Primarul comunei…

- Anchetatorii au reluat perchezitiile la Caracal, in imobilul din care Alexandra Macesanu, fata disparuta miercuri, 24 iulie 2019, a sunat la 112 si le-a dat anchetatorilor indicii pe baza carora acestia ar fi putut identifica zona.

- Alexandra Macesanu, copila de numai 15 ani, a incercat din rasputeri sa se salveze, oferind semnalmentele ucigasului sau, tatal sau participand impreuna cu politistii la descinderile care au avut loc joi dimineata in presupusele locuri in care aceasta ar fi fost sechestrata.

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…