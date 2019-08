Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- Alexandara Maceșanu, una dintre tinerele ucise de Gheorghe Dinca, a sunat de doua ori la 112, din capitivitate, inainte de a fi omorata. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, tanara ucisa de Gheorghe Dinca, a publicat, pe Facebook, stenogramele discuțiilor de la 112. Acestea sunt șocante, la un moment…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…