Chioșcuri STPT deschise în 24 ianuarie

Societatea de Transport Public Timişoara anunţă că în 24 ianuarie, zi nelucrătoare, vor fi deschise următoarele şase puncte de vânzare pentru abonamente ... The post Chioșcuri STPT deschise în 24 ianuarie appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]