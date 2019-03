Crime monstruoase, un grădinar se răzbună şi după moarte. A făcut deja trei victime Bernhard Graumann a decis sa se razbune pe toți cei cu care a avut conflicte mari de-a lungul vieții, el amplasandu-le bombe artizanale in curtea caselor, urmand a fi detonate ulterior. El a murit vineri, 1 martie, dar deja a facut trei victime. Astfel, un doctor german in varsta de 64 de ani a murit recent, dupa ce, in curtea casei sale a explodat o astfel de bomba. O alta femeie și fetița sa de 4 ani sunt grav ranite dupa ce un dispozitiv artizanal a explodat in locuința lor. In acelasi timp, o alta familie care il cunoștea pe gradinarul ucigaș a fost salvata de la moarte de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat azi in apelul dosarului in care o tanara mamica din Constanta a murit in urma unui accident rutier, eveniment inregistrat pe data de 17 octombrie 2013, la ora 11.20. Potrivit lucratorilor Serviciului Rutier Constanta, un barbat, de 43 de ani, din Navodari, se afla…

- Un barbat - doctorul german Jorn K (64 de ani) - și-a pierdut recent viața, dupa ce o bomba a explodat pe proprietatea lui. O alta femeie și fetița ei de patru ani au fost ranite dupa explozia unui alt dispozitiv artizanal amplasat in locuința lor. O alta familie a fost ceva mai norocoasa, fiindca poliția…

- O femeie de 55 de ani a murit astazi, dupa ce a ars de vie, in curtea bisericii unde slujea fiul sau. Mai exact, femeia l-a ajutat pe fiul sau sa curețe curtea bisericii, alaturi de clopotar. Dupa ce au adunat gunoaiele, le-au dat foc, insa flacarile s-au extins pe dealul din apropiere, și de […] The…

- Moarte violenta pentru un tanar roman care lucra intr-un parc de distracții din Franța. Barbatul de 30 de ani a murit la spital, dupa ce a fost ranit grav in zona capului de un carusel. Accidentul a avut loc, sambata, in parcul de distracții "Cristal Parc" din orașul Clermont-Ferrand, situat in centrul…

- Potrivit datelor publicate, marți, de catre Institutul Național de Sanatate Publica, alte doua persoane au murit din cauza gripei, un barbat in varsta de 70 de ani, din judetul Timis si o femeie in varsta de 71 de ani din Bucuresti. Ambii aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinati anti-gripal,…

- O masina-capcana a explodat sambata seara in orasul Londonderry din Irlanda de Nord. Automobilul aruncat in aer era parcat in mijlocul unei strazi in apropiere de o judecatorie. Victime nu au fost inregistrate.

- Un barbat de 42 de ani a murit in curtea Primariei din Targu Jiu. Omul a fost gasit fara suflare, pe o banca, de un paznic. Din primele informații, barbatul ieșise sa-și plimbe cațelul și, la un moment dat, i s-a facut rau. S-a așezat pe o banca din curtea Primariei Targu Jiu și acolo a fost gasit fara…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, accidentul a avut loc in localitatea Curtea de Arges.In urma impactului dintre cele doua autovehicule mai multe victime aflate in autoturism au ramas incarcerate, iar la momentul sosirii echipajelor medicale doi dintre raniti, barbati,…