- Poliția cipriota a anunțat ca a gasit miercuri un cadavru despre care presupune ca ar fi al celei de-a șaptea victime a unui criminal în serie care a ucis de-a lungul a trei ani șapte femei, printre care și doua românce, informeaza Reuters, citata de Mediafax.Autoritațile au anunțat…

- Politia din Cipru a descoperit, duminica, intr-un lac cadavrul unei persoane despre care considera ca este a cincea victima a criminalului in serie din Cipru și ca este fiica de 8 ani a buzoiencei Livia Florentina Bunea. Cadavrul nou descoperit a fost scos de scafandri dintr-un put intr-o mina de cupru…

- ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC. Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul…