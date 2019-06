Crime în lanţ la Londra. Capitala britanică terorizată Doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri seara si in cursul noptii, intr-o serie de atacuri care aparent nu au legatura intre ele, a anuntat politia britanica, citata de agentia EFE. Pana in prezent au fost arestate 14 persoane, majoritatea cu varste sub 20 de ani, printre ele si o fata. Primul incident a avut loc la Wandsworth (sud-vestul Londrei), unde un tanar de 18 ani a fost injunghiat mortal, cateva minute mai tarziu la Plumstead (sud-estul orasului) un alt tanar in varsta de 19 ani fiind ucis de gloante. Inca un barbat a fost injunghiat, dar a supravietuit,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

