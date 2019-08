Crime în gara Iserlohn, Germania. Doi călători, înjunghiați Cel putin doua persoane au fost ucise, sambata, intr-un atac comis in Gara centrala din oraselul Iserlohn, situat in nord-vestul Germaniei, informeaza Mediafax, citand site-ul de stiri IKZ-online.de. Un individ inarmat cu un cutit a atacat trecatori in Gara centrala din Iserlohn, inainte de a fi imobilizat si retinut. Un barbat si o femeie au fost ucisi in atac. Autoritatile germane incearca sa afle motivul atacului, dar nu au indicii privind un act terorist. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

