Crime comise de Statul Islamic împotriva comunităţii yazidi 'Ramasitele vor fi intai examinate, apoi esantioane din ADN vor fi prelevate pentru a fi comparate cu altele deja prelevate de la familii' ale acestei minoritati kurde, adepta a unei religii ezoterice, cea mai persecutata de jihadisti in Irak, a subliniat Zaif al-Youssef. Aceste masuri se inscriu in cadrul anchetei desfasurate de Irak si ONU pentru a stabili daca abuzurile comise de SI - care a redus la sclavie sexuala femeile yazidi, le-a transformat copiii in soldati si a ucis mii de oameni - constituie genocid. Potrivit ONU, 12 dintre cele 16 gropi compune descoperite in Sinjar (nord-vestul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

