”Am decis infiintarea unui grup de lucru care sa aiba ca scop gandirea unui plan pentru eficientizarea timpilor de raspuns in situatii critice, grup condus de Raed Arafat. Voi propune acest grup in CSAT.” a spus Viorica Dancila.

Premierul a anunțat totodata ca are in vedere sa dea OUG pentru eliminarea tuturor deficiențelor legislative: ”Luam in calcul o OUG pentru eliminarea tuturor deficiențelor legislative care vor fi identificate de catre grupul de lucru. Am discutat cu dl Arafat, vrem ca in maximum 15 zile sa avem o analiza și un plan de acțiune”.