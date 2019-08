Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de la Carcal pare a fi departe de a face lumina chiar și dupa rezultatul cumplit al probelor ADN care indica faptul ca Alexandra ar fi fost incinerata in butoiul de metal din curtea lui Gheorghe Dinca. In continuare, Dinca susține ca le-a ucis cu sange rece pe Alexandra și Luiza și a oferit…

- Perchezițiile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal s-au incheiat, in cea de-a doua zi de cautari, dupa ce ancheta a fost preluata de structura centrala a DIICOT. Probele au fost preluate de anchetatori și duse la sediul Poliției Caracal, conform Mediafax.Anchetatorii au preluat probele gasite,…

- Alexandru Cumpanasu a declarat, vineri seara, ca familia Alexandrei Macesanu a fost sunata de ministrul Justitiei, Ana Birchall, care a transmis ca ADN-ul din oasele gasite in butoi, la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al fetei. Astfel, se confirma ceea ce Gheorghe Dinca declarase…

- Anchetatorii care s-au deplasat vineri, la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, au gasit la locuinta inculpatului pete de sange si fragmente de oase, potrivit unor surse judiciare. Fragmentele osoase par…

- Operațiune complexa la locuința lui Gheorghe Dinca. Ce se afla sub casa suspectului din Caracal Barbatul a dat explicații in fața procurorilor mai bine noua ore. Potrivit avocatului, susține in continuare ca le-ar fi ucis pe Alexandra și Luiza. Vineri dimineața, Gheorghe Dinca a fost dus la casa sa…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…

- Specialistul criminalist, Dan Antonescu, este de parere ca Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a facut confuzie intre victime in relatarile catre poliție și ca vrea sa-i induca pe aceștia in eroare pentru a nu se ajunge la alte cadavre. Dan Antonescu spune ca Dinca incearca sa-i plimbe pe anchetatori,…

- Ei spun ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia. "Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria, nici macar cu taximetria ilegala. Sa il ia naiba ce facea... Facea Italia. Din ce declara vecinii lui…