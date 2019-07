Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat sambata seara, la Slatina, ca a fost decisa incetarea imputernicirii in functiile de conducere a sefului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt si a adjunctilor acestuia, iar pentru gestionarea activitatii IPJ Olt va fi imputernicit comisarul-sef…

- Premierul Viorica Dancila a cerut, vineri seara, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, dupa cazul de la Caracal, unde Politia a intervenit dupa 19 ore de la primul apel la 112 al adolescentei care a anuntat ca este sechestrata in casa unui barbat. ”Cred ca seful Politiei Romane trebuia…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca polițiștii n-au intrat in casa de la Caracal, pana la ora 6 dimineața, pentru ca procurorul nu le-a permis acest lucru.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata locația fetei UCISE in Olt ”Este o…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, considera ca a fost demis pentru declarațiile facute in presa despre cazul de la Caracal. Mai mult, Buda a spus ca a fost informat permanent despre acest caz, dar cand jurnaliștii i-au cerut detalii acesta s-a balbait și apoi a explicat ca nu le poate oferi.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…

- Opt barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 48 de ani, au fost retinuti in urma perchezitiilor efectuate joi in zona de vest a tarii la gruparea specializata in contrabanda cu tigari. Oamenii legii au confiscat peste 170.000 de tigari de contrabanda. Potrivit Inspectoratului General al Politiei…

- Este ziua decisiva pentru Marcel Lepa, criminalul care duminica a ucis un polițist in misiune in Timiș, și care mai apoi a pus pe jar poliția din tot județul. In Timiș au ajuns forțe speciale și din Arad, Caraș și București pentru prinderea barbatului.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu a EXPLODAT:…

- Cazul uciderii in misiune a polițistului Cristian Amariei, la Izvin este copia la indigo a unui caz de acum 18 ani, cand un alt polițits timișorean, Sașa Disici, a fost doborat cu focuri de arma in condiții similare, la cațiva kilometri departare, la Ianova. In noaptea de 3 spre 4 martie 2001, subofițerul…