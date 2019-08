Crime Caracal. Cumpănașu, către Ciutacu: Genială explicația! Nu m-am gândit până acum la asta In contextul cazului de la Caracal, Cumpanașu a depus o solicitare ca parlamentarii de Olt sa fie audiați pentru a se afla ce informații au aleșii despre clanurile mafiote din regiune. Avand in vedere ca mai mult ca sigur niciun parlamentar nu va spune ca are informații despre aceste clanuri, moderatorul Victor Ciutacu a precizat „poate ei nu le considera clauri mafiote”, moment in care Alexandru Cumpanașu a intervenit și a completat: „Foarte buna observația! Este geniala explicația ta! Cred ca nu am auzit pana acum o explicație mai pertinenta! Bai, Victor, pana sa spui tu acum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, s-a prezentat, marți, la sediul Parchetului General pentru a depune o plangere prin care cere audierea politicienilor din Olt, care ar deține informații cu privire la infracțiuni de crima organizata și trafic de persoane in acel județ.Citește și: ANM…

- Patronul firmei de paza la care fostul adjunct al IPJ Olt a apelat in noaptea in care era cautata Alexandra Maceșanu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca i s-au cerut informații privind o mașina argintie ce parea un BMW break, apoi s-a razgandit și i-a cerut informații despre un Renault Megane break."Noi,…

- Ziarul Unirea Noi dovezi ale legaturilor dintre clanurile mafiote și autoritațile din Caracal. Alexandra, victima unor rafuieli intre doua grupari interlope din oraș Informații incredibile sunt scoase la iveala, in aceste zile, in legatura cu cele doua crime din Caracal. Imediat dupa ce Alexandra a…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani disparuta in Caracal, spune ca este convins ca Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca a omorat-o pe fata, facea parte dintr-o rețea de proxeneți. ”Acest nemernic este parte a unei rețele carora le plasa fete. Taximetria era doar o acoperire…

- Intrebat de Victor Ciutacu daca a primit amenințari și presiuni la adresa sa și a membrilor familiei sale, Alexandru Cumpanașu a raspuns: ”Da. Nu aș vrea sa detaliez pentru ca aș vrea sa adun mai multe probe. A fost o scapare de a mea sa fac public acest lucru, dar sa fiți siguri ca in urmatoarele…

- Ionel-Sorinel Vasilca, director al STS, a anunțat, luni, ca a inaintat președintelui Klaus Iohannis, demisia sa din funcție. Demisia a fost inaintata pentru a nu afecta prestigiul instituției, a precizat acesta. Alexandru Cumpanașu, unchiul uneia dintre fetele ucise de monstrul din Caracal, a acuzat,…

- Informații exclusive aparute in urma cu puțin timp. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata disparuta in Caracal, a dezvaluit ca medicii au confirmat ca mai multe fire de par gasite in mașina suspectului aparțin fetei. ”Exista primele rezultate. S-au gasit probe de ADN care corespund…

- Halucinant - Dupa ce Parchetul General a admis ca deși autorizația pentru a se interveni la locuința suspectului din Olt a fost emisa la ora 3 și oamenii legii alaturi de procuror au stat trei ore așteptand ora 6, pagina Polițiștii au umor acuza presa de oportunism, considerand ca jurnaliștii arunca…