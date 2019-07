Crime Caracal - Colectiv, paralelă. Cine se poate folosi de emoţia colectivă "Cineva invitat in seara asta la Realitatea spunea ca aceeasi emotie publica s-a stirnit si cind a picat avionul cu Iovan, si cind au ars tinerii in Colectiv... si adauga ca astfel de emotii vin si trec... As fi de acord cu el daca nu ar exista o mica, mititica, minuscula diferenta intre cazurile celelalte si acesta cu criminalul din Caracal: in ambele exemple date de invitat, opinia publica a fost impartita... in cazul avionului din Apuseni, unii il considerau vinovat pe Iovan, altii autoritatile publice... in cazul Colectiv, unii spuneau ca tinerii erau niste dezaxati, altii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

