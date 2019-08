Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de anchetatori au ajuns, duminica dimineața, la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Este o noua zi de percheziții și de cautare a probelor care urmeaza sa fie testate și verificate. Sambata, au fost gasite noi probe, la peste o saptamana de cand anchetatorii au intrat,…

- Vladimir Beliș spune ca Gheorghe Dinca este genul de psihopat incult, dar inteligent. "Psihopat e, asta e diagnosticul. Psihopatul are o tulburare a comportamentului, a prezenței in mediul social, a reacțiilor. Sunt modificari de comportament, dar cu discernamant pastrat. Este un psihopat…

- Perchezițiile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal s-au incheiat, in cea de-a doua zi de cautari, dupa ce ancheta a fost preluata de structura centrala a DIICOT. Probele au fost preluate de anchetatori și duse la sediul Poliției Caracal, conform Mediafax.Anchetatorii au preluat probele gasite,…

- Problema in cazul Luizei Melencu, este ca Gheorghe Dinca ”nu-și amintește culoarea parului Luizei”, deși iși amintește alte detalii și susține ca a ucis-o. ”A recunoscut doua omoruri. Luiza nu a fost ingropata. Din ce cunosc eu, nu a fost ingropata. El, ca modus operandi, a procedat la fel.”…

- Din butoiul gasit in curtea casei lui Gheorghe Dinca, se pare ca toate oasele sunt ale Alexandrei, fiind singurul ADN gasit acolo, potrivit Antena 3. Digi24 scrie, pe surse, ca Gheorghe Dinca a facut trei victime, nu doua. Sursa citata scrie ca Alexandra și Luiza nu sunt singurele victime…

- Radu Tudor a anunțat, in urma cu scurt timp, ca dosarul va fi preluat de la DIICOT Olt la DIICOT Central. Procurorul generanl Bogdan Licu a dispus preluarea dosarului. Alexandra și Luiza au fost rapite in Caracal. Gheorghe Dinca a afirmat ca el le-a ucis, asta dupa ce telefonul Alexandrei…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca victimele lui Gheorghe Dinca, Alexandra și Luiza, trebuie cautate in afara curții, chiar daca barbatul spune ca le-a omorat pe cele doua fete, dupa ce le-a rapit și violat. Intrebat daca a fost percheziționata toata casa…

- Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, cauta scuze celor care nu au reușit sa o gaseasca la timp ce Alexandra, victima crimei din Caracal. El spune ca tanara, in varsta de 15 ani, aflata in casa agresorului ei, nu a dat informații corecte polițiștilor. In direct la Romania TV, Nicolae Mirea…