Crime Caracal. Bunicul Luizei: La DIICOT, am devenit bănuiți. Ne-au înjosit, și-au bătut joc de noi Intr-o postare pe Facebook, Luiza scria: ”Bunicii, oameni cu argint in par și aur in inima”. Bunicul sau a sunat la 112 ca sa-i anunțe dispariția, la doua ore dupa plecarea nepoatei sale de acasa. ”Am sunat la 112, la ora 14:30. Ne-au trimis doua echipaje de poliție, la ora 17:00, ne-au luat declarații. Au mai venit superficial o data, de doua ori, in rest, ne-am dus noi, ca era interesul și durerea noastra și a inceput calvarul: nu ne-au mai bagat in seama, nu ne-au mai oferit nicio informație. Prima oara am mers la IPJ Craiova. La DIICOT am plecat dupa doua luni și jumatate, lucrurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

