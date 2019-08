Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii apar din ancheta DIICOT privind uciderea Alexandrei Maceșeanu. Gheorghe Dinca ar fi ars cadavrul fetei joi, 25 iulie, dupa orele 13:00 – 14:00, dupa ce ar fi ucis-o și s-ar fi intors din oraș unde i-a aruncat telefonul și cartela, au declarat pentru G4media surse din ancheta. Procesul de…

- O imagine din dosarul Luizei o putea salva pe Alexandra! Elementul-cheie este mașina gri a lui Gherghe Dinca, ce apare și in cazul Luizei Melencu. Imaginea era la dosarul dispariției Luizei inca din luna aprilie.

- Ziarul Unirea Detalii din ANCHETA crimei de la Caracal: ”Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei” Marius Tuca vine cu detalii din ANCHETA: ‘Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei’ Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- Gropi adanci sub care se poate intra pentru a repara o mașina suspendata, o barna in locul unde pare sa fie un garaj, copaci, animale, camioane de haine vechi – așa arata curtea lui Gheorghe Dinca, descrisa de procurorul șef adjunct DIICOT. „Colegii mei cerceteaza haos”, a spus Georgiana Hosu, conform…

- DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.Intrebata daca ne putem aștepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideți sa nu inlaturam…

- Cazul morții Alexandrei, adolescenta rapita, violata și cel mai probabil carbonizata de Gheorghe Dinca, face valva in presa internaționala. Reuters relateaza despre demiterile din Poliția Romana, dupa ce adolescenta nu a putut fi salvata in ciuda faptului ca a sunat de trei ori la 112.Citește…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt,a fost adus duminica dimineața de Poliție din nou la casa in care se presupune ca a avut loc crima. Forțele de ordine pazesc zona, avand in vedere tensiunile de seara trecuta cand oamenii sau strans la poarta,…