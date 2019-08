Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de anchetatori au ajuns, duminica dimineața, la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Este o noua zi de percheziții și de cautare a probelor care urmeaza sa fie testate și verificate. Sambata, au fost gasite noi probe, la peste o saptamana de cand anchetatorii au intrat,…

- ”Cu aceasta idee- n.r. a expertizei internaționale- nu pot fi decat de acord, pentru ca sunt sigur ca aceasta expertiza internaționala va confirma rezultatele noastre, avand in vedere ca știu cu cata acuratețe se lucreaza la noi.” a spus Vladimir Beliș, fost șef al INML, in emisiunea ”News Magazine”,…

- Intrebat, la Antena 3, in emisiunea ”News Magazine”, de ce nu s-au topit și bijuteriile Alexandrei, gasite in butoiul lui Gheorghe Dinca, Vladimir Beliș a raspuns: ”Am o explicație foarte simpla. Au fost depuse acolo ulterior arderii. Probabil ca a vrut sa fie cert criminalul ca este vorba de Alexandra…

- Descoperire de ultima ora facuta la Caracal. Anchetatorii au gasit sange in casa lui Gheorghe Dinca. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Antena 3, presupusul criminal din Caracal colaboreaza cu polițiștii, iar in cursul zilei de vineri s-au facut mai multe conduceri in teren.

- S-ar fi gasit sange in casa lui Gheorghe Dinca, anunța Antena 3, citand surse din ancheta. Anchetatorii ar fi gasit sange in casa lui Gheorghe Dinca. Informația nu e confirmata oficial, fiind doar una pe surse. De asemenea, sursele mai spun ca Gheorghe Dinca i-a condus pe anchetatori intr-un…

- Gheorghe Dinca este la momentul transmiterii acestei știri la Caracal impreuna cu anchetatorii care fac verificari la sange. Barbatul a fost adus in aceasta dimineața la Caracal dupa ce noaptea trecuta, la audieri, a spus din nou ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza.Urmeaza ca anchetatorii sa…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…