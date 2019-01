Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 39 de ani din comuna Manastirea Humorului, județul Suceava, a fost omorata, vineri, din primele informații reieșind ca autorul crimei este soțul ei. Cei doi s-au certat din cauza geloziei, iar dupa ce și-a ucis soția, barbatul s-a sinucis, transmis corespondentul MEDIAFAX. O ancheta…

- Drama in localitatea suceveana Manastirea Humorului, unde o femeie de 39 de ani, recent intoarsa din strainatate, a fost ucisa de catre soțul ei, din gelozie. Acesta a incercat apoi sa-și dea foc, dar pentru ca nu a reușit s-a sinucis apoi cu un cuțit. Potrivit primelor date ale anchetei, barbatul de…

- Barbatul in varsta de 51 de ani, din satul Lamaseni, comuna Radaseni, despre care s-a crezut ca a murit inghetat, a avut de fapt parte de o moarte cumplita. Acesta a fost ucis in bataie, iar agresorii sunt inca liberi, pana la finalizarea anchetei. Pe 10 decembrie 2018, Fanica Ciobica, in varsta de…

- Piciorul carbonizat al unui barbat a fost gasit, luni, intr-o localitate din judetul Constanta, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate in acest caz, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Doua femei au fost injunghiate mortal, duminica seara, la Buftea, primele informatii aratand ca un barbat de origine irakiana si-a ucis sotia si fiica. Numai ca potrivit compartimentului de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov femeia nu era soția irakianului, ci concubina…

- Doua femei din Buftea au fost injunghiate mortal de un cetatean irakian. Ulterior, agresorul a intrat intr-o altercatie cu un politist, dupa care a fost impuscat de oamenii legii. Ancheta este in plina desfasurare.

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges a fost gasit mort in casa, alaturi de copilul sau de 3 ani. Potrivit unor surse judiciare, acestia au fost impuscati. Apelul la 112 a fost facut de sotia barbatului, si ea politist.