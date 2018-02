Crima unui român îngrozește Italia. Și-a ucis iubita din gelozie Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgența la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor pe care le-a suferit, indeosebi in zona capului. Dupa o prima reconstituire s-a presupus ca alunecase in timp ce spala pe jos, dar dubiile polițiștilor prezenți la fața locului au fost confirmate ulterior de rezultatele autopsiei: rana pe care Iuliana o avea la cap și care i-a cauzat moartea… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

- Polițiștii din Italia care investigau moartea aparent accidentala a iubitei unui roman au descoperit ca barbatul inscenase evenimentele. Anchetatorii au scos la iveala crima brutala a romanului.

- Crima oribila in localitatea Decindeni, Dambovita. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata de catre polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, asupra lui planand suspiciunea ca si-a ucis in bataie mama.

- Tanara de 19 ani s-a sinucis dupa ce și-a pierdut locul de munca. Lucra intr-un centru comercial din Italia. Ana Maria Cioponea, originara din județul Caraș Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata. Ea locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L’Aquila și lucra ocazional…

- Ana Maria Cioponea, originara din judetul Caras Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata, relateaza Romania TV.Fata locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L 39;Aquila si lucra ocazional intr un centru comercial din localitatea Sora, potrivit ciociariaoggi.it.Dupa…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 37 de ani, a fost declarata moarta dupa ce ar fi cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila. In urma efectuarii autopsiei, medicii au fost insa socati de ce au descoperit.

- Chiar daca la inceputul acestei luni presa italiana și cea de limba romana a relatat faptul ca romanca Iuliana Catalina Bucataru a murit dupa ce a cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila, ancheta poliției italiene a dezvaluit ca lucrurile nu stau deloc așa a relatat ieri…

