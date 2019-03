Crimă soluționată după 20 de ani In 1999, comunitatea din Ozark, Alabama a fost șocata dupa ce doua fete, Tracie Hawlett și J.B. Beasley, in varsta de 17 ani, a fost gasite moarte in portbagajul unei mașini. Fetele fusesera impușcate in cap, iar una dintre ele fusese și violata. Poliția a strans probe la data respectiva dar, timp de 20 de ani, criminalul nu a fost gasit. Soluționarea cazului a venit acum dupa ce, o ruda de-a criminalului a incercat sa afle, prin intermediul unui test ADN, pe un site genealogic, date despre stramoșii sai. Colectia McCraney, in varsta de 45 de ani, a fost arestat sambata, dupa ce poliția… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

