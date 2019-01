Stiri pe aceeasi tema

- Doi locuitori ai Capitalei au fost condamnati la 23 si, respectiv, 22 de ani de puscarie pentru omor, tentativa de omor intentionat si purtarea si pastrarea ilegala armelor de foc si munitiilor.

- Este doliu in lumea muzicii populare. A murit AZI! Muzica populara romaneasca e mai saraca fara el!foto O boala cumplita a fost cea care l-a rapus pe indragitul interpret de muzica populara Lucian Șipoș. Cantarețul avea doar 31 de ani! Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit…

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…

- UPDATE Una dintre femeile ucise e concubina irakianului, iar cealalta femeie e mama celei dintai. UPDATE Crimele au avut loc la Buftea. UPDATE Se pare ca și un polițist a fost ranit de atacator. Acesta l-a taiat cu cuțitul, dar a fost impușcat mortal de colegii polițistului. ȘTIREA…

- Doua femei din Buftea au fost injunghiate mortal, primele informatii aratand ca un barbat de origine irakiana in varsta de aproximativ 50 de ani si-a omorat iubita si pe mama acesteia. Ulterior, agresorul a intrat intr-o altercatie cu un politist, dupa care a fost impuscat de oamenii legii.

- Caz șocant in showbiz-ul din Romania! Un cunoscut interpret de manele a primit o condamnare la inchisoare cu executare, dupa ce a cauzat un accident mortal. Artistul a fugit de la locul nenorocirii, iar acum va sta dupa gratii aproape 3 ani.

- TRAGEDIE in lumea MUZICII! Un celebru cantareț a fost IMPUȘCAT MORTAL! Fanii sunt ingroziți Un celebru cantareț a fost impușcat mortal in orașul american New Orleans. Potrivit poliției locale, citate de BBC News, rapperul american Young Greatness a fost impușcat luni dimineața, in timp ce se afla in…

- Industria muzicala a suferit astazi o alta pierdere. Celebrul rapper Nick Breed a fost impuscat mortal in orasul sau natal, Baltimore, in urma cu trei zile. Vestea a fost facuta publica astazi, iar fanii lui sunt indoliati.