- Crima revoltatoare comisa de un roman din Marea Britanie. Barbatul de 44 de ani este acuzat ca si-a injunghiat mortal iubita gravida si a ucis copilul nenascut. O ruda a victimei a declarat ca suspectul si-ar fi terorizat iubita in repetate randuri. Tanara de 28 de ani, originara tot din Romania, a…

- Un roman stabilit in Marea Britanie și-a injunghiat cu o foarfeca iubita insarcinata pe motiv ca nu iși dorea alt copil. La scurt timp dupa crima, barbatul și-a sunat fiica și i-a spus ca „a...

- Un roman este judecat in Marea Britanie pentru uciderea iubitei sale insarcinate, iar judecatorii au aflat ca acesta obișnuia sa consume cocaina și ar fi spus ca a comis crima pentru ca nu mai voia copii, scrie Daily Mail. Ioan Campeanu, in varsta de 44 de ani, este judecat pentru uciderea Andrei Hilitanu,…

- O crima cutremuratoare a avut loc in Cipru. Maria, o fetița romanca, din Buzau, de doar 9 ani, a fost ucisa intr-un mod de-a dreptul barbar, chiar de propriul frate. Localitatea Larnaca din Cipru era zguduita de o crima infioratoare. Un baiat de 13 ani a pus mana pe un cuțit și a inceput sa dea in sora…

- Un italian gelos i-ar fi dat foc iubitei lui, o romanca, din razbunare. Acesta a incendiat locuința in care se afla tanara, iar aceasta nu a mai putut fi salvata, murind in chinuri groaznice. Crima a avut loc la Sala Consilina, o comuna din provincia Salerno, regiunea Campania. Barbatul de 48 de ani…

- Crima din gelozie in judetul Arges. O tanara, mama a doi copii, a fost gasita moarta in propria casa. Femeia avea mai multe rani in zona abdomenului. Principalul suspect este sotul ei. Barbatul a fost retinut in aceasta dimineata de politisti.

- O romanca a avut parte de o moarte ingrozitoare in Italia. Tanara a fost arsa de vie iar ramașițele sale au fost gasite pe marginea unei autostrazi. Se pare ca romanca practica prostituția.

- Tracey Britten așteapta trei fete și un baiat, dupa ce a cheltuit 7 000 de lire sterline pentru tratamentul FIV in Cipru. Mama a trei copii, deja, din Londra, a spus: „In fiecare an mi-am dorit inca un copil. Am ajuns la 50 de ani și m-am gandit: „Ma duc sa o fac”. Tracey a cheltuit 7.000 de lire sterline…