Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila in Italia, in seara zilei de 26 decembrie. Un tanar roman de 22 de ani a fost impuscat de iubitul surorii sale, in varsta de 27 de ani. Nenorocirea s-a produs la Scogliti, langa Vittoria,...

- Un adolescent roman in varsta de doar 16 ani a ucis un barbat in varsta de 56 de ani, in Palermo, Italia. Victima era un francez, ajuns om al strazii. Aid Abdellah doarmea pe strazi in Piazza...

- Crima socanta comisa de un roman din Italia. Barbatul, in varsta de 36 de ani, si-a ucis fosta iubita dupa ce a impuscat-o de cinci ori in spate. Cetateanul roman o invitase pe victima sa...

- Accidentul feroviar s-a produs în seara de sâmbata, în apropierea garii Borgonato-Adro din Corte Franca. Din fericire, mașina, era abandonata cu cheile înca în contact.

- Un roman prins dupa 22 de ani de la o crima comisa in Ungaria și-a primit condamnarea. Individul e acuzat ca, in 1996 a ucis și jefuit ... The post Asasin roman, prins la 22 de ani dupa o crima in Ungaria, și-a primit condamnarea appeared first on Renasterea banateana .

- O crima infioratoare a avut loc in Italia! Un roman și-a ucis iubita cu sange rece și apoi a sunat la poliție dupa comiterea ingrozitoarei fapte. Incidentul șocant a avut loc vineri seara in Santa Palomba, o localitate din aproapierea Romei. Barbatul a alertat Poliția, dupa comiterea faptei. (CITEȘTE…

- Agresorul are 34 ani, este din Craiova, si a reusit sa fuga din Italia imediat dupa ce i-a macelarit pe cei doi medici pensionari italieni. Barbatul a fost prins de politisti in centrul Craiovei.

- Transferat la Sparta Praga in iarna acestui an, Nicusor Stanciu (25 de ani) traverseaza o perioada fasta in cariera. Internationalul roman a fost numit de antrenorul Zdenek Scasny „un jucator cheie”, iar evolutiile sale excelente au starnit interesul unei echipe din Italia.