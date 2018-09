Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ucisa in Italia. Ea a fost arsa de vie, iar trupul carbonizat a fost ascuns intre niște cauciucuri, informeaza observator.tv. Crima s-a petrecut la Modena, in Emilia-Romagna. Trupul fetei a fost gasit carbonizat, așezat intre trei anvelope de cauciuc. Macabra descoperire a fost facuta…

- Descoperire șocanta pe un lac de langa Autostrada A1. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna damboviteana Morteni. Victima ar fi decedat cu cateva zile in urma, spun anchetatorii. Aceasta a fost gasita intr-un lac situat la kilometrul 80, zona Ratesti. Pompierii au scos-o din…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, tr...

- Rasturnare de situatie in cazul Nicoletei Caciula, o romanca ce a fost gasita moarta in casa care ii luase foc. Deși inițial s-a crezut ca femeia a murit din cauza incendiului, ancheta a scos la iveala detalii infioratoare: a fost ucisa. In mai puțin de o luna de la sinistrul, incident, anchetatorii…

- O romanca a fost ucisa de propriul nepot, in Italia. Femeia in varsta de 46 de ani a fost strangulata și incendiata in casa. Principalul suspect este chiar nepotul ei, un tanar de 22 de ani. Nicoleta Caciula a fost gasita fara suflare de pompieri in locuința sa din Brunico, un oraș din Italia. Trupul…

- Romanca ucisa de propriul nepot in Italia. Nicoleta Caciula, in varsta de 46 de ani, a fost gasita moarta, dupa ce a fost strangulata și incendiata in casa. Legiștii au stabilit ca romanca a fost...

- Tragedie in Italia! O romanca in varsta de 49 de ani a fost gasita moarta intr-o prapastie, dupa ce soțul sau a alertat poliția. Femeia disparuse de ore bune, iar barbatul s-a speriat și a sunat la urgențe. Din pacate, femeia decedase. Autoritațile italiene au descoperit cadavrul romancei dupa ce au…

