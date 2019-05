Crimă plus sinucidere vs dublă crimă: balanţa înclină spre varianta II Cazul mortii mamei si fiului gasiti in apartamentul lor din asa-numitul cartier ANL din capat Pacurari prinde tot mai mult conturul unei duble crime, si mai putin a unei crime urmate de suicid, asa cum fusese initial una dintre ipotezele de lucru ale anchetatorilor. Asta dupa ce au fost analizate mai multe detalii, dar si dupa ce criminalistii politisti au descoperit ca din casa lipsesc mai multe lucruri apartinand celor doi. In plus, moartea barbatului, care are doua plag (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

