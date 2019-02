Crimă pasională la Arad. Un bărbat și-a ucis soția cu zeci de lovituri de cuțit Politistii fac cercetari in cazul unui barbat din municipiul Arad care si-ar fi ucis sotia, in noaptea de duminica spre luni, cu mai multe lovituri de cutit, iar ulterior s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul noua al unui bloc din cartierul Aurel Vlaicu. Martor la crima a fost copilul de zece ani al cuplului. Crima a fost anuntata la 112, iar politistii au gasit in locuinta o femeie de 38 de ani injunghiata de aproape 30 de ori, in timp ce sotul acesteia a fost gasit mort langa bloc, dupa ce s-ar fi aruncat de la fereastra locuintei. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

