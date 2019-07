Stiri pe aceeasi tema

- Un septuagenar considerat de justiție ca este prea batran pentru a fi o amenințare, a ajuns din nou pe in fața instanței, dupa ce a ucis o femeie. Albert Flick se numește protagonistul. Are 77 de ani și a ajuns din nou in fața instanței americane. El este acuzat ca a injunghiat o femeie. De-a lungul…

- Imaginile teribile au fost filmate, noaptea trecuta, in satul Nadab, judetul Arad, si surprind momentul in care un tanar gelos isi injunghie fosta iubita, la o petrecere, totul LIVE pe Facebook, transmite observator.tv. Totul incepe cand agresorul isi vede fosta iubita, intr o transmisiune live pe Facebook,…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei…

- Crima macabra la batranete, in Galati. O femeie de 67 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei de 75 ani. Individul a injunghiat-o, apoi a transat cadavrul pe care l-a dus langa gardul cimitirului de pe centura orasului, scrie news.ro Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita…

- Trupul ciopartit al unei femei ramasa inca neidentificata a fost descoperit azi noapte de politisti pe soseaua Drumul de Centura din Galati. Victima a avut o moarte violenta. Un suspect a fost ridicat de politisti si este audiat de procurori.

- Lesley Bradbury, 50 de ani, l-a injunghiat pe iubitul ei, Gary Moore, intr-un acces de furie, dupa ce a descoperit ca barbatul i-a descarcat din mașina cu care cei doi urmau sa plece in vacanța cateva din lucrurile pe care ea le impachetase. Poliția a fost chemata la casa cuplului din Middleton, Greater…

- Situatie absolut socanta in Vaslui, in satul Trestiana. Un militar de la Garnizoana Barlad ar fi batut-o pe iubita lui si pe parintii acesteia cu un ciocan. Acestia se afla acum la spital.