Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, dupa ce a fost injunghiat de un adolescent de 15 ani, in urma unui scandal izbucnit intre cei doi pe fondul consumului de alcool. Agresorul este audiat de anchetatori, scrie Mediafax.Surse judiciare au declarat,…

- UPDATE 11:40: Potrivit politistilor doljeni, a fost identificat un tanar de 17 ani, din Craiova, banuit ca el ar fi fost cel care a agresat persoana vatamata. In continuare sunt efectuate cercetari in vederea depistarii acestuia, intrucat se sustrage cercetarilor. Un ...

- O crima absolut ingrozitoare a avut loc la Hunedoara. Un baiat, in varsta de 20 de ani, a murit in chinuri dupa ce a fost injunghiat in inima de vecinul sau, care il amenințase in trecut cu moartea.

- Totul ar fi pornit, potrivit polițiștilor, de la consumul de alcool. Agresorul a fost prins și va fi dus la instanța cu propunere de arestare preventiva. The post Conflict sangeros! Tanar de 20 de ani injunghiat mortal appeared first on Renasterea banateana .

- Un adolescent de 17 ani, din Prahova, a fost arestat preventiv și este cercetat pentru crima. Tanarul este acuzat ca și-a injunghiat prietenul care avea dublul varstei sale și cu care obișnuia sa mearga la furat, cei doi fiind cercetați in mai multe dosare. Recent, baiatul fusese condamnat la pedeapsa…

- Crima oribila in satul Dezghingea, din UTA Gagauzia. Cadavrul unui barbat, disparut fara urma, a fost gasit dezmembrat intr-o fantana din localitate, scrie gagauzinfo.md.Potrivit sursei citate, atentia politistilor a fost atrasa de petele de sange de pe peretii unei case.

- Politistii din Sebes au identificat un barbat de 27 ani, din localitatea Cut, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in data de 06.07.2018, ora 18.58. La data de 06 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat…

- O crima infioratoare a avut loc in satul Ghermanești din comuna Dranceni, Vaslui. Un tanar de 18 ani a injunghiat mortal un batran, pentru un motiv halucinant. Odiosul incident a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 04.00, informeaza vremeanoua.ro.