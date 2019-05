Crima ORIBILĂ - O tânără a fost înjunghiată și ABANDONATĂ în pădure Polițiștii și procurorii fac cercetari pentru omor, duminica, dupa ce trupul unei tinere de 19 ani a fost gasit intr-o padure din zona Rafov, județul Prahova, victima avand mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect, un cioban, este audiat, conform Mediafax. Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in scandalul reținerilor de la Topoloveni: 'Cine nu striga Dragnea Președinte are parte de o plimbare cu duba' Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca polițiștii au fost sesizați de mai mulți localnici care au gasit intr-o padure din Rafov trupul unei femei. Victima,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Minstrul israelian al Culturii, Miri Regev, a criticat-o, duminica, pe Madonna, pentru mesajul politic prezentat de aceasta pe scena Eurovision cu ajutorul dansatorilor sai, relateaza AFP, conform News.ro.“A fost o greseala. Nu se poate sa implicam politica intr-un eveniment cultural, cu tot…

- Accesul in canionul Fjadrargljufur din Islanda a fost restricționat de autoritațile locale, pe fondul unei creșteri semnificative a numarului de vizitatori, dupa ce obiectivul turistic a fost folosit ca decor intr-un videoclip al cantarețului canadian Justin Bieber, potrivit The Guardian, conform…

- Toți cei care sunt anti - Dragnea au parte de o plimbare cu duba - Este concluzia fostului premier al Romaniei, Mihai Tudose, dupa ce protestatarii anti - Dragnea de la Topoloveni au fost reținuți.Citește și: Elena Udrea a EXPLODAT la adresa Laurei Codruța Kovesi: E clar ca nu va ocupa niciodata…

- Crima infioratoare in Iași. Un barbat de 42 de ani a fost gasit mort duminica dupa-amiaza intr-o locuința, dupa ce a fost injunghiat mortal. Principalul suspect in cazul crimei este unchiul victimei, un pensionar de 80 de ani. Polițiștii au fost alertați sa intervina intr-o locuința din cartierul Alexandru…

- O tanara a fost gasita fara suflare pe un drum forestier, in apropiere de Reșița. Potrivit informațiilor publicate de Reper24.ro, tanara prezinta o lovitura in zona capului. Anchetatorii au gasit și mașina acesteia, abandonata in apropiere. „Va comunicam ca in data de 22.04.2019 la Parchetul de langa…

- Potrivit Politiei, scandalul s-a produs intr-un club din oras, in jurul orei 5.30, fiind implicate mai multe persoane. Politistii au gasit la fata locului si un pistol tip Airsoft care nu este supus autorizarii. Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca patru tineri din Buzau s-au luat…

- Un cetatean suedez, care avea o relatie cu o femeie din Fulga, judetul Prahova, a murit, miercuri, la spital, unde a ajuns dupa ce ar fi fost batut de la fiul iubitei sale. Politistii au deschis o ancheta si fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de omor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Surse…

- Politistii fac cercetari in cazul unui barbat din municipiul Arad care si ar fi ucis sotia, in noaptea de duminica spre luni, cu mai multe lovituri de cutit, iar ulterior s ar fi sinucis, aruncandu se de la etajul noua al unui bloc din cartierul Aurel Vlaicu, in locuinta fiind prezent si copilul de…